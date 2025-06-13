Manş Denizi'ni Geçen İlk Otizmli Türk Sporcu Tuna Tunca Oldu

Manş Denizi’ni geçen ilk otizmli Türk sporcu 22 yaşındaki Tuna Tunca oldu.

Manş Denizi'ni Geçen İlk Otizmli Türk Sporcu Tuna Tunca Oldu
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22 yaşındaki Tuna Yunca, Manş Denizi’ni geçen ilk otizmli Türk sporcu oldu.

Ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, İngiltere ile Fransa arasındaki 34 kilometrelik Manş'ı geçmek için 02.24'te İngiltere'nin Samphire Hoe kıyısından denize girdi.

Tunca, 13 saat 26 dakika yüzüp Fransa'nın Wissant bölgesinde kıyıya ulaştı.

Dip akıntılarına rağmen 14 derecedeki suda saatlerce kulaç atan Tunca, kıyıda ilk kutlamayı annesi Gül Nur Tunca ve ekip arkadaşlarıyla yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi

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