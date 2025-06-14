Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'na Gidiyor: Resmen Duyuruldu

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Fenerbahçe’nin yeni sezon hazırlıkları için Portekiz’de kamp yapacağı açıklandı. Sarı-lacivertli ekibin yeni sezon hazırlık programı kapsamında Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica ile karşı karşıya geleceği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, sarı-lacivertlilerin 6 Temmuz’da İstanbul’da toplanacağı ve iki gün boyunca sağlık kontrolleri ve test süreçlerini tamamlayacakları bildirildi.

Hazırlıkların 14 Temmuz’a kadar Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yapılacağı ve daha sonra Portekiz’e hareket edileceği öğrenildi.

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Profesyonel Futbol A Takımımız yeni sezon hazırlıklarına başlıyor.



6 Temmuz'da İstanbul’da toplanacak olan sarı lacivertli oyuncularımız iki gün boyunca sağlık kontrolleri ve test süreçlerini tamamlayacaklar.



8 Temmuz’da Samandıra Can Bartu Tesislerinde sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirecek olan takımımız, çalışmaların İstanbul etabına 14 Temmuz’a kadar tesislerimizde devam edecek.



Yurtdışı kamp ve hazırlık maçları dönemi için 14 Temmuz’da Portekiz’e hareket edecek olan takımımızın, 27 Temmuz’a kadar devam edecek olan kamp çerçevesinde oynayacağı hazırlık maçları aşağıdaki gibidir;



17 Temmuz 2025

Fenerbahçe - Portimonense



20 Temmuz 2025

Fenerbahçe - Sunderland



23 Temmuz 2025

Fenerbahçe - Al Ittihad



26 Temmuz 2025

Fenerbahçe - Benfica



Yurt dışı kampını 27 Temmuz’da noktalayacak olan takımımız çalışmalarına İstanbul’da devam edecek."

Kaynak: Haber Merkezi