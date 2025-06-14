Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'na Gidiyor: Resmen Duyuruldu

Fenerbahçe'nin hazırlık kampı programı belli oldu. Sarı-lacivertlilerin Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica ile de hazırlık maçı yapacağı belirtildi.

Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'na Gidiyor: Resmen Duyuruldu
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Fenerbahçe’nin yeni sezon hazırlıkları için Portekiz’de kamp yapacağı açıklandı. Sarı-lacivertli ekibin yeni sezon hazırlık programı kapsamında Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica ile karşı karşıya geleceği bildirildi.

Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'na Gidiyor: Resmen Duyuruldu - Resim : 1

Kulüpten yapılan açıklamada, sarı-lacivertlilerin 6 Temmuz’da İstanbul’da toplanacağı ve iki gün boyunca sağlık kontrolleri ve test süreçlerini tamamlayacakları bildirildi.

Hazırlıkların 14 Temmuz’a kadar Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yapılacağı ve daha sonra Portekiz’e hareket edileceği öğrenildi.

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Profesyonel Futbol A Takımımız yeni sezon hazırlıklarına başlıyor.

6 Temmuz'da İstanbul’da toplanacak olan sarı lacivertli oyuncularımız iki gün boyunca sağlık kontrolleri ve test süreçlerini tamamlayacaklar.

8 Temmuz’da Samandıra Can Bartu Tesislerinde sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirecek olan takımımız, çalışmaların İstanbul etabına 14 Temmuz’a kadar tesislerimizde devam edecek.

Yurtdışı kamp ve hazırlık maçları dönemi için 14 Temmuz’da Portekiz’e hareket edecek olan takımımızın, 27 Temmuz’a kadar devam edecek olan kamp çerçevesinde oynayacağı hazırlık maçları aşağıdaki gibidir;

17 Temmuz 2025
Fenerbahçe - Portimonense

20 Temmuz 2025
Fenerbahçe - Sunderland

23 Temmuz 2025
Fenerbahçe - Al Ittihad

26 Temmuz 2025
Fenerbahçe - Benfica

Yurt dışı kampını 27 Temmuz’da noktalayacak olan takımımız çalışmalarına İstanbul’da devam edecek."

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Kaynak: Haber Merkezi

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