Liverpool'dan Wirtz İçin Rekor Bedel

Premier Lig ekibi Liverpool, Bayer Leverkusen'den Florian Wirtz'i kadrosuna kattı. Liverpool'un bu transferle, rekor kıracağı bildirildi.

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Liverpool'dan Wirtz İçin Rekor Bedel
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Premier Lig şampiyonu Liverpool, Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen forması giyen Florian Wirtz’i transfer etti.

İngiliz ekibinin, Wirtz'in bonservisi için Bayer Leverkusen'e 116 milyon sterlinlik (136 milyon Euro) bir bedel ödeyeceği ve bu miktarın Liverpool için rekor olacağı belirtildi.

Alman milli oyuncu, Leverkusen formasıyla birer Bundesliga ve Almanya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Bu arada Liverpool da Wirtz'in transferiyle ilgili habere sitesinde yer verdi.

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Kaynak: AA

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