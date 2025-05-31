Takımdan Ayrıldığı Açıklanmıştı: Fernando Muslera Galatasaray'la İmzaladı
Galatasaray ile Fernando Muslera arasında dikkat çeken bir imza atıldı. Anlaşmanın detayları ise dikkat çekti.
Süper Lig şampiyonu Galatasaray’a uzun yıllar forma giyerek efsaneler arasına adını yazdıran Fernando Muslera sarı-kırmızılı ekipten ayrıldı. Ayrılığın ardından Galatasaray ve Muslera arasında kritik bir imza atıldı.
Galatasaray, Fernando Muslera’nın sahibi olduğu Sportivo Bella Italia (Litoral SAD) ile protokol imzalandı.
Anlaşma kapsamında, Güney Amerika bölgesindeki kulüpler ve futbol akademileriyle güçlü bir network oluşturulması, oyuncu gözlemciliği ve geliştirilmesi konularında stratejik iş birlikleri yürüteceği bildirildi.
Kaynak: Haber Merkezi