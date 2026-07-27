Filenin Sultanları'nın Kazandığı Ücret Belli Oldu: Bir 'Villa' Değil Ama...

Milletler Ligi'nde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek ikinci kez kupaya uzanan Filenin Sultanları'nın turnuvadan elde ettiği toplam ödül geliri ortaya çıktı. Milliler, şampiyonluk ödülünün yanı sıra grup aşamasındaki başarılarıyla da önemli bir kazanç sağladı. Öte yandan, A Milli Futbol Takımı için açıklanan Bodrum'daki villa primi de yeniden tartışılmaya başlandı.

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Filenin Sultanları'nın Kazandığı Ücret Belli Oldu: Bir 'Villa' Değil Ama...
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Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'nde bir kez daha tarih yazdı. Finalde Brezilya ile karşılaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı, geriye düştüğü mücadeleyi çevirerek rakibini 3-1 mağlup etti ve ikinci kez turnuvanın şampiyonu oldu.

Çin'in Makao kentinde oynanan final karşılaşmasına Brezilya etkili başladı ve ilk seti kazanarak üstünlüğü ele geçirdi. Ancak mücadeleden kopmayan milliler, sonraki setlerde oyun kontrolünü eline aldı ve üst üste aldığı setlerle kupaya uzandı.

2023 yılındaki şampiyonluğun ardından Milletler Ligi'nde yeniden zirveye çıkan Filenin Sultanları'nın bu büyük başarısı, ödül anlamında da karşılık buldu.

Filenin Sultanları'nın Kazandığı Ücret Belli Oldu: Bir 'Villa' Değil Ama... - Resim : 1

KAZANÇ YÜKSELDİ

Turnuvayı şampiyon tamamlayan ay-yıldızlı ekip, organizasyon tarafından verilen 1 milyon dolarlık şampiyonluk ödülünün sahibi oldu. Grup aşamasında elde edilen sonuçlarla birlikte millilerin kazancı da arttı.

Filenin Sultanları'nın Kazandığı Ücret Belli Oldu: Bir 'Villa' Değil Ama... - Resim : 2

98 BİN 250 DOLAR KAZANDILAR

Türkiye, grup bölümünde aldığı 9 galibiyet sayesinde 85 bin 500 dolar gelir elde ederken, 3 mağlubiyet karşılığında da 12 bin 750 dolarlık ödül kazandı.

Final maçında Brezilya karşısında 33 sayı üreterek galibiyetin mimarlarından biri olan Melissa Vargas ise turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Vargas, bu ödülle birlikte 30 bin dolarlık özel ödülün de sahibi oldu.

Filenin Sultanları'nın Kazandığı Ücret Belli Oldu: Bir 'Villa' Değil Ama... - Resim : 3

VİLLA SÖZÜ AKILLARA GELDİ

Geçtiğimiz günlerde A Milli Erkek Futbol Takımı'na Dünya Kupası primi olarak verileceği açıklanan Bodrum'daki villalar, Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi'nden elde ettiği gelirle birlikte yeniden gündeme geldi.

NE OLMUŞTU?

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edilmesi halinde A Milli Futbol Takımı oyuncularına özel bir prim planladığını açıklamıştı.

Hacıosmanoğlu, milli futbolculara Bodrum'da lüks villa hediye edileceğini belirterek, "22 yıldır Dünya Kupası'na katılamıyoruz. Böyle bir imkân varsa yönetim olarak üzerimize düşeni yapacağız. Bodrum'da 4 bin villa yapacağız. Dünya Kupası'na katılmamız halinde bu evlerden futbolcularımıza vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu villaların TFF bütçesinden karşılanmayacağını vurgulayan Hacıosmanoğlu, hediyelerin kendi imkanlarıyla futbolculara verileceğini söylemişti.

Kaynak: Haber Merkezi

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Filenin Sultanları A Milli Kadın Voleybol Takımı
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