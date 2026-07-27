Derbinin Hakemi Düdüğünü Astı: Dünya Kupası Finalini Yöneten Slavko Vincic Zirvede Bıraktı

Sloven hakem Slavko Vincic, 46 yaşında kariyerine son verdi. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde de düdük çalan Vincic, son maçını 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin-İspanya karşılaşmasıyla yönetti.

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Derbinin Hakemi Düdüğünü Astı: Dünya Kupası Finalini Yöneten Slavko Vincic Zirvede Bıraktı
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2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin arasındaki dev mücadeleyi yöneten Sloven hakem Slavko Vincic, kariyeriyle ilgili flaş bir karar aldı.

Slovenya Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada, "ABD'deki Dünya Kupası finalinden bir hafta sonra, Slavko Vincic, dünyanın zirvesinde tarihi hakemlik kariyerini resmen sonlandırdı. 2026 Dünya Kupası finalinden sonra kazandığı şöhretle Slavko Vincic, hakemlik efsaneleri arasına adını yazdırdı" ifadelerini kullandı.

Vincic, kariyerinin son maçında ise Arjantin ile İspanya arasında oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde düdük çalmıştı.

Derbinin Hakemi Düdüğünü Astı: Dünya Kupası Finalini Yöneten Slavko Vincic Zirvede Bıraktı - Resim : 1

DERBİDE GÖREV ALMIŞTI

Süper Lig takipçilerinin de yakından tanıdığı bir isim olanVincic, 2024-2025 sezonunun ikinci yarısında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde de düdük çalmıştı.

Kaynak: AA

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