Taraftar Heyecanlandı: Musiala Galatasaray'a mı Geliyor?

Galatasaray'ın Musiala'yla anlaşmaya vardığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Sarı-kırmızılı kulüp, haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

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Taraftar Heyecanlandı: Musiala Galatasaray'a mı Geliyor?
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Galatasaray'ın Bayern Münih'in yıldızı Jamal Musiala'yı kadrosuna katmak üzere olduğu yönündeki iddialar taraftarı heyecanlandırdı. TRT Haber, sarı-kırmızılı ekibin 23 yaşındaki Alman futbolcuyla anlaşmaya yakın olduğunu aktardı. İddiaların ardından Galatasaray'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

YALANLAMA AÇIKLAMASI GELDİ

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, Musiala ve Bayern Münih'le herhangi bir anlaşma yapılmadığı belirtildi. Galatasaray tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Jamal Musiala ve Bayern Münih ile kulübümüzün anlaştığı haberleri doğru değildir. Kamuoyunun bilgilerine sunulur."

Kaynak: Haber Merkezi

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