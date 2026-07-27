Taraftar Heyecanlandı: Musiala Galatasaray'a mı Geliyor?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray'ın Bayern Münih'in yıldızı Jamal Musiala'yı kadrosuna katmak üzere olduğu yönündeki iddialar taraftarı heyecanlandırdı. TRT Haber, sarı-kırmızılı ekibin 23 yaşındaki Alman futbolcuyla anlaşmaya yakın olduğunu aktardı. İddiaların ardından Galatasaray'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

YALANLAMA AÇIKLAMASI GELDİ

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, Musiala ve Bayern Münih'le herhangi bir anlaşma yapılmadığı belirtildi. Galatasaray tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Jamal Musiala ve Bayern Münih ile kulübümüzün anlaştığı haberleri doğru değildir. Kamuoyunun bilgilerine sunulur."

Kaynak: Haber Merkezi