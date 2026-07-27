Taraftar Heyecanlandı: Musiala Galatasaray'a mı Geliyor?
Galatasaray'ın Musiala'yla anlaşmaya vardığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Sarı-kırmızılı kulüp, haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
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Galatasaray'ın Bayern Münih'in yıldızı Jamal Musiala'yı kadrosuna katmak üzere olduğu yönündeki iddialar taraftarı heyecanlandırdı. TRT Haber, sarı-kırmızılı ekibin 23 yaşındaki Alman futbolcuyla anlaşmaya yakın olduğunu aktardı. İddiaların ardından Galatasaray'dan konuya ilişkin açıklama geldi.
YALANLAMA AÇIKLAMASI GELDİ
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, Musiala ve Bayern Münih'le herhangi bir anlaşma yapılmadığı belirtildi. Galatasaray tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Jamal Musiala ve Bayern Münih ile kulübümüzün anlaştığı haberleri doğru değildir. Kamuoyunun bilgilerine sunulur."
Kaynak: Haber Merkezi
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