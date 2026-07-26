Filenin Sultanları Şampiyon: İkinci Kez Zirvedeyiz

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. Melissa Vargas 33 sayılık performansıyla turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi.

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Filenin Sultanları Şampiyon: İkinci Kez Zirvedeyiz
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) bir kez daha zirveye çıktı. Filenin Sultanları, finalde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek organizasyon tarihindeki ikinci şampiyonluğunu elde etti.

VARGAS TURNUVAYA DAMGASINI VURDU

Türkiye'nin Brezilya karşısındaki şampiyonluğunda Melissa Vargas başrol oynadı. Final karşılaşmasını 33 sayıyla tamamlayan Vargas, turnuva boyunca sergilediği performansın karşılığını aldı. Milli voleybolcu, finallerdeki performansıyla organizasyonun 'en değerli oyuncusu' (MVP) ödülüne layık görüldü.

Filenin Sultanları Şampiyon: İkinci Kez Zirvedeyiz - Resim : 1

KUPA KALDIRILDI

Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome'da oynanan final karşılaşmasının ardından şampiyonluk için ödül törenine geçildi. Törende Türkiye ve Brezilya'nın oyuncuları ile teknik heyetlerine madalyaları takdim edildi. Finalde Brezilya'yı deviren ay-yıldızlı ekip, ardından şampiyonluk kupasına uzandı.

Türkiye'nin ikinci kez şampiyon olduğu organizasyonda, Çin'deki salonda İstiklal Marşı da çalındı. Millilerin altın madalyalarını, Polonyalı eski voleybolcu Michal Kubiak takdim etti.

Kaynak: AA

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