Kerem Aktürkoğlu'na Avrupa'dan Sürpriz Talip

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Fenerbahçe'den ayrılacağı yönündeki iddialarla gündeme gelen Kerem Aktürkoğlu'na bu kez İtalya'dan talip çıktığı öne sürüldü. İddiaya göre Milli futbolcu, Serie A ekibi Roma'nın transfer listesinde yer alıyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Kerem Aktürkoğlu'nun kadroya katılması için yönetime olumlu rapor verdi. İtalyan kulübünün kısa süre içinde Fenerbahçe'ye resmi teklif yapmaya hazırlandığı kaydedildi.

Haberde, sarı-lacivertli yönetimin olası transferden elde edilecek bonservis gelirini yeni transferlerde kullanmayı planladığı ifade edildi.

Kaynak: Haber Merkezi