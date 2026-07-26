Galatasaray'dan Yusuf Akçiçek Hamlesi

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Yaz transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Galatasaray, savunma hattına yerli bir takviye yapmak için sürpriz bir ismi gündemine aldı. Fotomaç'ın haberine göre sarı-kırmızılılar, Al Hilal forması giyen milli futbolcu Yusuf Akçiçek için harekete geçti.

Teknik direktör Okan Buruk'un genç savunmacıyı kadrosunda görmek istediği ve Galatasaray'ın Al Hilal ile temas kurduğu öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların, Akçiçek'i kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı, Suudi Arabistan ekibinin de bu formüle olumlu yaklaştığı belirtildi.

FENERBAHÇE'DEN 22 MİLYON EUROYA GİTMİŞTİ

Yusuf Akçiçek, Galatasaray altyapısında yetiştikten sonra 2019'da Fenerbahçe altyapısına transfer oldu. Genç stoper, Fenerbahçe A Takımı'ndaki performansıyla dikkat çekmesinin ardından 2025'te 22 milyon euro bonservis bedeliyle Al Hilal'e transfer edildi.

20 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a transfer olması halinde kariyerinde dikkat çekici bir dönüş gerçekleşmiş olacak. Akçiçek'in de Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı iddia edilirken, olası anlaşmada zorunlu satın alma opsiyonunun bulunmayacağı kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi