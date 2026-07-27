Mersin’de Sahilde Can Pazarı: 3 Kişi Boğuldu, 1 Çocuk Kayıp

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Olay, saat 18.00 sıralarında Tarsus ilçesine bağlı Kulak Mahallesi sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, serinlemek için denize giren 6 kişi, kuvvetli dalgalar nedeniyle kıyıya çıkmakta zorlandı. Durumu fark eden çevredekiler, 2 kişiyi sudan çıkardı. Ancak 1'i çocuk 4 kişi dalgaların arasında gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ekipler, kayıp 4 kişiyi bulmak için bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Çalışmalar sırasında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Dalgaların arasında kaybolan bir çocuğun bulunması için ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA