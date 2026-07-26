Batman'da Mezarlıkta Kanlı Pusu: 3 Ölü, 2 Yaralı

Batman’da mezarlık ziyareti için bir araya gelen gruba, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

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Olay, akşam saatlerinde merkez Güneykent Mahallesi’ndeki Batman Asri Mezarlığı’nda meydana geldi. İddiaya göre, mezarlık ziyareti için bulunan gruba, aralarında henüz bilinmeyen nedenle husumet bulunan şüpheliler tarafından tabancalarla ateş açıldı.

SALDIRGANLAR KAÇTI

Saldırganlar olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Mehmet Direk, Ercan Direk ve Bekir Direk’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Saldırıda yaralanan ve yakınlarının kendi imkanlarıyla özel bir hastaneye götürdüğü A.G. (50) ile M.E.’nin (22) tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Yaralılardan A.G.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Bölgede polis ekiplerince geniş güvenlik önlemi alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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