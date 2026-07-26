'Figüran' Tartışmasında Flaş Gelişme: Cast Ajansında Net Açıklama

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da katıldığı rozet takma törenine 'figüran' gönderildiği iddialarıyla başlayan tartışma sürüyor. İddiaların odağındaki ajanslardan biri olan Merss Ajans, CHP'den herhangi bir ödeme alınmadığını açıkladı.

'DOSTUMA DESTEK AMACIYLA...'

tv100'ün haberine göre cast ajansının sahibi Ömer İne'nin açıklaması şöyle: "25 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üye katılım ve rozet takma törenine ilişkin olarak, sosyal mecralarda ve kamuoyunda yer alan asılsız iddialar nedeniyle bu açıklamayı yapma zarureti doğmuştur. CHP'ye gönül veren bir birey olarak, törende yakın dostum ve arkadaşım Samet Özkaş’a destek olmak amacıyla ajansımın tüm imkanlarını kendi irademle seferber ettim.

'ÜCRET ALMADIK'

Gerçekleştirilen bu organizasyon ve teknik destek karşılığında CHP Genel Merkezi'nden veya CHP İl Başkanlığı'ndan kesinlikle hiçbir maddi bedel ya da ücret alınmamıştır. Çalışmalarımız herhangi bir kurum, makam veya il başkanlığının talimatıyla değil, tamamen dostluk bağı ve gönüllülük esasıyla yürütülmüştür.

Bizler talimatla değil, yürekten ve inançla iş yapan bir anlayışa sahibiz. Dostumuza ve arkadaşımıza verdiğimiz bu desteğin ticari ya da siyasi bir pazarlık gibi yansıtılma çabalarını üzülerek takip ediyor, gerçeği en yalın haliyle bilgilerinize sunuyoruz."

Kaynak: Haber Merkezi