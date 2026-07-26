İzmir'de Çıkan Yangın Kontrol Altında

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Haliller Mahallesi'nde tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Haliller Mahalle Muhtarı Hüseyin Kocabaş, yangının kontrol altına alınmasında emeği geçen ekiplere teşekkür etti.