İzmir'de Çıkan Yangın Kontrol Altında

İzmir'in Kiraz ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Son Güncelleme:
İzmir'de Çıkan Yangın Kontrol Altında
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Haliller Mahallesi'nde tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Haliller Mahalle Muhtarı Hüseyin Kocabaş, yangının kontrol altına alınmasında emeği geçen ekiplere teşekkür etti.

Etiketler
İzmir Yangın
Son Güncelleme:
Şile'de Denizde Kaybolan Gencin Cansız Bedeni Bulundu Şile'de Denizde Kaybolan Gencin Cansız Bedeni Bulundu
CHP'den 'Figüran' Şikayeti: Başsavcılıktan Açıklama Geldi CHP'den 'Figüran' Şikayeti
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
ÇOK OKUNANLAR
Yargıtay'dan 'Mutlak Butlan' Hamlesi: Dosya 'Ön İnceleme'ye Alındı Dosya 'Ön İnceleme'ye Alındı
CHP'de Özel Sonrası İlk Seçim: Yeni Grup Başkanı ve Başkan Vekilleri Belli Oldu Yeni Grup Başkanı ve Başkan Vekilleri Belli Oldu
Adana'da Kanlı Gece! Silahlı Saldırıda Biri Kadın 3 Kişi Öldürüldü: 2 Kişinin Cinayete Tanık Olduğu İçin Vurulduğu Ortaya Çıktı Adana'da Kanlı Gece: Silahlı Saldırıda Biri Kadın 3 Kişi Öldürüldü
MasterChef'te Olaylı Gece MasterChef'te Olaylı Gece
Antalya'da Korkunç Kaza: Uçuruma Yuvarlanan Araçtaki 5 Kişi Hayatını Kaybetti Uçuruma Yuvarlanan Araçta 5 Kişi Öldü