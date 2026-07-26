Şile'de Denizde Kaybolan Gencin Cansız Bedeni Bulundu

İstanbul Şile'de yasağa rağmen denize girdikten sonra kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

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Şile'de Denizde Kaybolan Gencin Cansız Bedeni Bulundu
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Alınan bilgiye göre, Ağva'da Çiviağzı plajında ailesiyle denize giren Y.A. (28) bir süre sonra dalgalara kapılarak gözden kayboldu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Jandarma, AFAD, itfaiye, 112 Acil Sağlık ekipleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri sevk edildi. Y.A'nın bulunması için ekiplerce denizde arama yapıldı. Ekiplerin çalışması sonucu Y.A'nın cansız bedenine ulaşıldı.

YASAK KARARI ALINMIŞTI

Şile Kaymakamlığından yapılan açıklamada, dalga boyunun yüksek olacağı değerlendirildiğinden bugün ilçede denize girişlerin yasaklandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

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