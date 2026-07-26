Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filenin Sultanlarına Tebrik Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filenin Sultanlarına Tebrik Mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye'yi gururlandıran büyük bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan paylaşımında, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yer aldığı görsele de yer verdi.

Kaynak: Haber Merkezi

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