Bakan Fidan'dan Diplomasi Trafiği: Peş Peşe Kritik Görüşmeler

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bugün gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde İran ile ABD arasındaki müzakere süreci ele alındı.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Munir'le ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ANA GÜNDEM ABD-İRAN MÜZAKERELERİ

Görüşmelerde, İran ile ABD arasında devam eden müzakere süreci değerlendirildi. Fidan'ın Katar ve Pakistanlı yetkililerle aynı gün gerçekleştirdiği temaslar, İran ile ABD arasındaki diplomatik trafiğin yoğunlaştığı bir döneme denk geldi.

Kaynak: AA