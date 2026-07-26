CHP'den 'Figüran' Şikayeti: Başsavcılıktan Açıklama Geldi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Sarıyer'de katıldığı etkinliğe 'figüran' götürüldüğü iddialarıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, müşteki vekilinin başsavcılığa sunduğu şikayet dilekçesinin ardından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Sarıyer'de gerçekleştirilen CHP etkinliğine cast ajansı ile anlaşılarak gerçekte üye olmayan şahısların götürüldüğüne yönelik iddialar ve buna yönelik yapılan yayınlara ilişkin müşteki vekilinin Cumhuriyet Başsavcılığımıza sunmuş olduğu şikayet dilekçesi akabinde soruşturmaya başlanılmış olup araştırmalar sonuçlandığında şikayet edilen kişilerin ifadelerine başvurulacaktır."

Kaynak: Haber Merkezi