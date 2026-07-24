Filenin Sultanlarında Yarı Final Öncesi Moraller Yerinde: Hedef Altın Madalya

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın genç isimleri Deniz Uyanık ve Defne Başyolcu, VNL yarı finali öncesi takımın moralinin yüksek olduğunu vurguladı. Çin karşılaşmasına yoğun tempoda hazırlandıklarını belirten milli oyuncular, hedeflerinin kupayı altın madalyayla Türkiye'ye getirmek olduğunu söyledi.

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Filenin Sultanlarında Yarı Final Öncesi Moraller Yerinde: Hedef Altın Madalya
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2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi Final Etabı'nda yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin ile oynayacağı kritik mücadele öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. Milli voleybolcular Deniz Uyanık ve Defne Başyolcu, hem takımın son durumunu hem de şampiyonluk hedefini değerlendirdi.

Çeyrek finalde Kanada'yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Deniz Uyanık, karşılaşma öncesinde üzerlerindeki baskının farkında olduklarını ancak bunu sahaya olumlu yansıttıklarını söyledi.

Filenin Sultanlarında Yarı Final Öncesi Moraller Yerinde: Hedef Altın Madalya - Resim : 1

'BİRAZ TEDİRGİNDİK"

Kanada'nın güçlü bir rakip olduğunu belirten Uyanık, "Çeyrek final öncesinde biraz tedirgindik çünkü Kanada bizim için zorlu ve iyi bir rakipti. Buna rağmen maçı 3-1 kazanarak yarı finale yükselmeyi başardık. Bunun için çok mutluyuz" dedi.

Takım içindeki uyumun ve motivasyonun üst seviyede olduğunu söyleyen Uyanık, yoğun antrenman temposunun yorgunluk oluşturduğunu ancak şampiyonluk hedefinin bu yükü hafiflettiğini ifade etti. Madalya ve kupa hedefinin tüm takım için en büyük motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı.

Final etabında ilk kez forma giyen Defne Başyolcu ise organizasyonda yer almanın kendisi için önemli bir deneyim olduğunu söyledi.

Filenin Sultanlarında Yarı Final Öncesi Moraller Yerinde: Hedef Altın Madalya - Resim : 2

'DESTEĞİ BURADA HİSSEDİYORUZ'

Takım arkadaşlarından hem saha içinde hem de saha dışında çok şey öğrendiğini belirten genç voleybolcu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Her maç öncesinde ailemle konuşarak onların duasını alıyorum. Onlar da çok mutlu ve heyecanlı. Maçlarımızı başından sonuna kadar televizyon karşısında izliyorlar, bir an bile ekranın başından ayrılmıyorlar. Türk halkının desteğini de burada hissediyoruz. Herkese teşekkür ediyorum. Hedeflerimize adım adım yaklaşıyoruz ve finale çok yakınız. Bizi izlemeye ve desteklemeye devam etsinler."

2026 FIVB Milletler Ligi yarı finalinde Türkiye ile Çin, 25 Temmuz Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 14.30'da başlayacak.

Kaynak: AA

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