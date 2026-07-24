Dünya Kupası Hezimetinin Ardından Almanya Yeni Hocasını Açıkladı

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Almanya Futbol Federasyonu, A Milli Takım’ın yeni teknik direktörünün uzun süredir takım çalıştırmayan Jürgen Klopp olduğunu resmen duyurdu.

59 yaşındaki Alman teknik adamın sözleşmesi 15 Ağustos’ta başlayacak ve İspanya, Portekiz ile Fas’ın ortaklaşa düzenleyeceği 2030 Dünya Kupası’nın sonuna kadar devam edecek.

Klopp, Almanya’nın 2026 Dünya Kupası’nda son 32 turunda Paraguay’a penaltılar sonucunda elenmesinin ardından istifa eden Julian Nagelsmann’ın yerine göreve getirildi.

BBC'de yer alan habere göre, Frankfurt’ta düzenlenen basın toplantısında konuşan başarılı teknik adam, milli takım teknik direktörlüğü görevine ilişkin büyük bir heyecan duyduğunu belirterek, “Bugün burada olmak benim için büyük bir onur. Bu görev, kariyerimin ve profesyonel hayatımın en önemli noktalarından biri. Tüm enerjimi Almanya için harcayacağım” ifadelerini kullandı.

İLK SINAV HOLLANDA KARŞISINDA

Klopp’un Almanya Milli Takımı’nın başındaki ilk sınavı, 24 Eylül’de Hollanda karşısında olacak.

ALMANYA'NIN SON DÜNYA KUPASI PERFORMANSI

Dünya Kupası'nda 12 yıl sonra tekrar şampiyonluk hedefleyen Almanya, son 32 turunda elenmişti.

Almanya, son 2 Dünya Kupası'nda (2018, 2022) gruptan çıkamayarak yaşadığı başarısızlıklara 2026'da son 32 turunda elenerek bir yenisini ekledi. Panzerler, 1954, 1974, 1990 ve 2014'te şampiyonluk ipini göğüslemeyi başarmıştı.

LİVERPOOL SERÜVENİ

Jürgen Klopp, 2015 yılında Liverpool’un başına geçerek İngiliz kulübünde yeni bir dönemin başlangıcını yapmıştı. Klopp yönetimindeki Liverpool, yıllar süren kupa hasretine son vermiş ve Avrupa ile İngiltere futbolunun en güçlü ekiplerinden biri haline gelmişti.

İlk büyük başarısını 2018-2019 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi’ni kazanarak elde eden Liverpool, finalde Tottenham’ı 2-0 mağlup ederek Avrupa’nın zirvesine çıkmıştı. Alman teknik adam, 30 Haziran 2024'ten bu yana takım çalıştırmıyordu.

Kaynak: BBC