Kılıçdaroğlu'ndan YENİ Parti'ye Karşı İlk Çıkış: 'Benim Siyasetim Unutulmuşların Siyasetidir'

Özgür Özel ve ekibinin YENİ Parti’nin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı’na sunduğu ve CHP’nin Meclis’te ana muhalefet konumunu kaybettiği kritik dakikalarda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan hamle geldi. Paylaştığı videoda gömleğinin kollarını sıvadığı görülen Kılıçdaroğlu, "Benim görevim toplumun sorunları yoğun ama unutulmuş kesimleriyle bir araya gelmektir" diyerek parti içi kavgalarla ilgilenmediğinin mesajını verdi.

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Türkiye siyasi tarihi en hareketli günlerinden birini yaşarken, meclis dengesini altüst eden istifaların ardından gözlerin çevrildiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dikkat çeken bir hamle geldi.

Özgür Özel ve beraberindeki milletvekillerinin YENİ Parti’yi resmen kurmak üzere İçişleri Bakanlığı’na başvurduğu anlarda, Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı üzerinden videolu bir manifesto yayınladı. Paylaşım CHP’nin sandalye sayısının düşmesiyle ana muhalefet unvanını kaybettiği tarihi dakikalara denk geldi.

KOL SIVAMA DETAYI

Kılıçdaroğlu’nun paylaştığı ve kısa sürede gündem olan videoda, CHP liderinin halkın arasında, sokakta ve tarlalarda nabız tuttuğu anlara yer verildi. Videoda Kılıçdaroğlu'nun gömlek kollarını sıvadığı anların ön plana çıkarıldığı dikkat çekti.

'BENİM SİYASET ANLAYIŞIM BUDUR'

Bir gün önce de sokak emekçileriyle yan yana gelen ve CHP içindeki çalkantılara kulak tıkadığını belirten Kılıçdaroğlu, paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

“Benim görevim, toplumun sorunları yoğun ama unutulmuş kesimleriyle bir araya gelmektir. Çöpten kâğıt toplayan insanların da, mesai saati gözetmeksizin tarlada alın teriyle geçimini sağlayan insanların da sorunlarını çözmek için yola çıktım. Benim siyaset anlayışım budur.”

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Kaynak: Haber Merkezi

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