Fenerbahçe'ye Avrupa'da Belçikalı Hakem

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Fenerbahçe, 29 Temmuz Çarşamba günü deplasmanda Polonya ekibi Gornik Zabrze ile rövanş maçında karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE'YE BELÇİKALI HAKEM

Zorlu müsabakanın hakem heyeti de belli oldu. Mücadeleyi Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lothar D'hondt yönetecek. D'hondt'un yardımcılıklarını Romain Devillers ile Nico Claes yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bert Verbeke olacak.

Karşılaşmada VAR koltuğunda Jan Boterberg oturacak. Boterberg'e AVAR olarak Simon Bourdeaud'hui eşlik edecek.

FENERBAHÇE DEPLASMANA AVANTAJLI GİDECEK

Fenerbahçe, iki ayaklı eleme turunun ilk maçında Gornik Zabrze'yi Anderson Talisca'nın frikikten bulduğu golle 1-0 mağlup ederek avantajı eline geçirmişti.

Kaynak: İHA