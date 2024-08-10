Filenin Sultanları Olimpiyatlar'da Dördüncü Oldu

2024 Paris Olimpiyat Oyunları bronz madalya karşılaşmasında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya’ya 3-1 mağlup olarak oyunlara veda etti.

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Filenin Sultanları Olimpiyatlar'da Dördüncü Oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları bronz madalya maçında Brezilya ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk setini 21-25, ikinci setini ise 25-27 geride kapatan filenin sultanları Üçüncü seti ise 25-22 kazandı. Karşılaşmanın dördüncü setini 25-15 alan Brezilya bronz madalyanın sahibi oldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları bronz madalya maçında Brezilya ile karşı karşıya gelen A Milli Kadın Voleybol Takımı sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Filenin Sultanları Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarını aldığı bu mağlubiyetle dördüncü sırada tamamladı.

FİLENİN SULTANLARI'NIN OLİMPİYAT MACERASI

C Grubu'nda Hollanda'yı 3-2, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup eden takımımız, İtalya'ya 3-0 yenildi ve grubunu ikinci sırada tamamlayıp çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Çin'le karşılaşan Filenin Sultanları, rakibini 3-2 yendi ve adını yarı finale yazdırdı.

Tarihimizde ilk kez oynadığımız olimpiyat yarı finalinde İtalya'ya 3-0 yenilen Milli Takım, finale çıkamadı ve bronz madalya maçı oynamaya hak kazandı.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Bugün: Filenin Sultanları, Bronz Madalya İçin Parkeye Çıkıyor2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Bugün: Filenin Sultanları, Bronz Madalya İçin Parkeye ÇıkıyorGüncel
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Filenin Sultanları A Milli Kadın Voleybol Takımı 2024 Paris Olimpiyatları
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