Malatyaspor, Pendikspor Maçına Çıkmadı! Karşılaşma İptal

Trendyol 1. Lig'in ilk haftası başlamadı. Yeni Malatyaspor ile Pendikspor karşılaşması, Malatyaspor sahaya çıkmadığı için başlayamadı.

Son Güncelleme:
Malatyaspor, Pendikspor Maçına Çıkmadı! Karşılaşma İptal

Ümraniye Stadı'ndaki karşılaşma için Pendikspor sahaya geldi ancak Yeni Malatyaspor takımı sahada yer almadığı için seremoni gerçekleştirilemedi.

Pendiksporlu oyuncular karşılaşmanın başlama saati olan 19.15'e kadar sahada kaldı. Malatyaspor takımı sahaya çıkmayınca hakem Pendiksporlu oyuncuları soyunma odasına gönderdi.

Karşılaşmayla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) verecek.

Yeni Malatyaspor’dan Süper Lig KararıYeni Malatyaspor’dan Süper Lig KararıSpor

Kaynak: AA

Etiketler
Malatyaspor Pendik TFF 1. Lig
Son Güncelleme:
Beşiktaş'ın Samsunspor Maçı Kamp Kadrosu Açıklandı Beşiktaş'ın Samsunspor Maçı Kamp Kadrosu Açıklandı
Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic'i Çaykur Rizespor'a kiralandı Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic'i Çaykur Rizespor'a kiralandı
Resmi açıklama gece yarısı geldi! Emeklilere yasaklandı Resmi açıklama gece yarısı geldi! Emeklilere yasaklandı
Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası Başladı Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası Başladı
Tekvandocu Nafia Kuş Aydın Yarı Finalde Tekvandocu Nafia Kuş Aydın Yarı Finalde
Elektrik Faturası O Kişilere Artık Ücretsiz! Tek Kuruş Bile Ödemeyecekler Elektrik Faturası O Kişilere Artık Ücretsiz! Tek Kuruş Bile Ödemeyecekler
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın En İyisi Seçildi: Dalından Koptuğu Gibi 115 Ülkeye Satılıyor Dünyanın En İyisi Seçildi: Dalından Koptuğu Gibi 115 Ülkeye Satılıyor
Sağlığa Faydalı Diye Satılıyordu: Doktorlara Göre Airfryer Kullanmak Neden Çok Tehlikeli? Sağlığa Faydalı Diye Satılıyordu: Doktorlara Göre Airfryer Kullanmak Neden Çok Tehlikeli?
Zara, Pull&Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti... İspanyol Giyim Devi Türkiye'den Çekiliyor mu? İspanyol Giyim Devi Türkiye'den Çekiliyor mu?
Şener Şen'in Ankara'daki Oyununa Saldırı: Cam Şişeler Fırlatıldı, Oyuna Ara Verildi Şener Şen'in Ankara'daki Oyununa Saldırı
Yerine Metin Feyzioğlu Atanmıştı! Görev Yeri Belli Olmayan Egemen Bağış'tan İlk Açıklama Görev Yeri Belli Olmayan Egemen Bağış'tan İlk Açıklama