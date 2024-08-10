Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic'i Çaykur Rizespor'a kiralandı
Beşiktaş, Bosna Hersekli futbolcusu Amir Hadziahmetovic'in kiralık olarak Çaykur Rizespor'a transfer olduğunu duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun 2024-2025 sezonu sonuna kadar Çaykur Rizespor'a kiralandığı belirtildi.
Siyah-beyazlıların 2022-2023 sezonu ara transfer döneminde Konyaspor'dan kadrosuna kattığı Hadziahmetovic, tüm kulvarlarda çıktığı 42 maçta 1 gol kaydetti.
Bosna Hersekli futbolcu, 2024 Ocak'ta sol diz ön çapraz bağlarından geçirdiği ameliyat nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kalmıştı.
Kaynak: AA
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