Filenin Sultanları Hollanda'ya set vermedi!

Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'nde karşılaştığı Hollanda'yı setlerde 3-0 mağlup etti.

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Filenin Sultanları Hollanda'ya set vermedi!

FIVB Milletler Ligi'nin ikinci hafta ilk maçında Hollanda ile mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, karşılaşmayı 3-0 kazandı.

1. Set Sonucu: Türkiye 31- 29 Hollanda

2. Set Sonucu: Türkiye 25- 21 Hollanda

3. Set Sonucu: Türkiye 25-15 Hollanda

İLK HAFTAYI 4. TAMAMLAMIŞTI

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde ilk haftayı 4. sırada tamamlamıştı.

Organizasyonun Antalya etabında 4 maç yapan "Filenin Sultanları", 3 galibiyet ve bir yenilgi yaşadı.

Antalya Spor Salonu'nda oynanan ilk haftaya 3-0'lık Güney Kore galibiyetiyle başlayan milli takım, ikinci maçında Sırbistan'ı 3-1, üçüncü karşılaşmasında İtalya'yı 3-0 yendi. Milliler, ilk haftanın son maçında ise dün ABD'ye 3-2 mağlup oldu.

İlk hafta sonunda 10 puan toplayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 4. sırada yer aldı.

İKİNCİ HAFTA MAÇLARI HONG KONG'DA

"Filenin Sultanları", FIVB Milletler Ligi'nde ikinci hafta maçlarını Hong Kong'da yapacak.

14-18 Haziran tarihlerinde oynanacak ikinci hafta karşılaşmalarında ay-yıldızlı ekip; Polonya, Kanada ve Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

Milli takımın FIVB Milletler Ligi'nde ikinci hafta maç programı TSİ şöyle:

15 Haziran Perşembe:

12.00 Polonya-Türkiye

16 Haziran Cuma:

08.30 Türkiye-Kanada

18 Haziran Pazar:

12.00 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

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