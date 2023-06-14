Real Madrid, Bellingham transferini duyurdu: Dudak uçuklatan transfer bedeli!

İspanyol ekibi Real Madrid, Dortmund'un yıldıız Jude Bellingam’ın transferini resmen duyurdu.

Real Madrid, Bellingham transferini duyurdu: Dudak uçuklatan transfer bedeli!

İspanyol devi Real Madrid, Jude Bellingam’ın transferi konusunda Borussia Dortmund ile anlaşmaya vardığını duyurdu. 

Madrid ekibi, genç süper yıldızla 6 yıllık sözleşme imzaladı. Real Madrid, Bellingham için Dortmund'a 103 milyon euro bonservis ödeyecek. Anlaşmada, transfer ücretinin yüzde 30'una varabilecek bonus maddelerinin de bulunduğu açıklandı.

Bellingham, Dortmund formasıyla çıktığı 129 resmi maçta 21 gol atıp 25 asist kaydetmişti.

İMZA TÖRENİ YARIN

Madrid temsilcisi, yarın yerel saatle 12.00’de Bellingham için imza töreni düzenleyecek. 

Etiketler
Futbolda transfer haberleri
Eşine ve sevgilisine değer veren 4 burç: Yanlış onların yanına uğramaz Eşine ve sevgilisine değer veren 4 burç: Yanlış onların yanına uğramaz
Muzaffer Ayhan Kara yazdı... Göz Göz: Dalyaya iki var Göz Göz: Dalyaya iki var
Messi'den Dünya Kupası açıklaması: 'Bir daha katılmayı düşünmüyorum' Messi'den Dünya Kupası açıklaması: 'Bir daha katılmayı düşünmüyorum'
Şiddetli rüzgar tenteye tutunan insanları uçurdu! Şiddetli rüzgar tenteye tutunan insanları uçurdu!
ÇOK OKUNANLAR
Şans onlardan yana: Para içinde yüzecek 5 burç açıklandı Para içinde yüzecek 5 burç açıklandı
Yaz ayını bekleyenlere kötü haber: Sıcak havayı unutun Yaz ayını bekleyenlere kötü haber: Sıcak havayı unutun
Hayat boyu bolluk içinde yaşıyorlar: Zenginlerin büyük bir bölümü bu burçlardan çıkıyor! Zenginlerin büyük bir bölümü bu burçlardan çıkıyor!
Pınar Altuğ'dan Yağmur Atacan açıklaması: Evet boşandık! Pınar Altuğ'dan Yağmur Atacan açıklaması: Evet boşandık!
TBMM Başkanlık Divanı ve Komisyon üyeleri belli oldu: İşte partilere göre dağılımı! TBMM Başkanlık Divanı ve Komisyon üyeleri belli oldu: İşte partilere göre dağılımı!