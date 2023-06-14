Real Madrid, Bellingham transferini duyurdu: Dudak uçuklatan transfer bedeli!

İspanyol devi Real Madrid, Jude Bellingam’ın transferi konusunda Borussia Dortmund ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Madrid ekibi, genç süper yıldızla 6 yıllık sözleşme imzaladı. Real Madrid, Bellingham için Dortmund'a 103 milyon euro bonservis ödeyecek. Anlaşmada, transfer ücretinin yüzde 30'una varabilecek bonus maddelerinin de bulunduğu açıklandı.

Bellingham, Dortmund formasıyla çıktığı 129 resmi maçta 21 gol atıp 25 asist kaydetmişti.

İMZA TÖRENİ YARIN



Madrid temsilcisi, yarın yerel saatle 12.00’de Bellingham için imza töreni düzenleyecek.