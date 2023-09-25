Filenin Sultanları bu kez Business Class ile Türkiye'ye döndü: Havada pasta kestiler

Daha önce uçağın ekonomi bölümünde seyahat eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu kez ülkeye Business Class ile geldi.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'ni Belçika maçı ile tamamlamış; Filenin Sultanları olimpiyat vizesini namağlup olarak almıştı.

BUSİNESS CLASS İLE DÖNDÜLER

Daha önce uçağın ekonomi bölümünde seyahat eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu kez ülkeye Business Class ile geldi.

Türk Hava Yolları (THY) yaptığı paylaşımda "Olimpiyat biletini alan Avrupa Şampiyonu A Millî Kadın Voleybol Takımımızı, Tokyo’dan yurda dönüşlerinde büyük bir coşkuyla karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

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