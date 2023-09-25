Koç Grubu, Beşiktaş’ın sponsoru oldu

Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ, kulübün stadyum isim hakkı ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yaptı. Şirketten yapılan KAP açıklamasında şöyle denildi: “Şirketimiz ve Türkiye Petrol Rafineleri AŞ (Tüpraş) arasında 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 3 sezon için geçerli olmak üzere stadyum isim hakkı ve reklam sözleşmesi imzalanmıştır.

2023/24 sezonu için anlaşma bedeli, başarı primi dâhil toplamda 230.383.150 TL + KDV'dir. 2024/25 ve 2025/26 sezonlarına ilişkin tutarlar 2023/24 sezonuna ilişkin belirlenen tutarlara Türkiye İstatistik Kurumu'nca yayınlanan TÜFE oranı eklenmesi suretiyle bulunacaktır.”

Bilindiği gibi, Beşiktaş’ın stadyum isim hakkı daha önce Vodafone ile yapılan anlaşma gereği bu şirketin adını taşıyordu.

Öte yandan Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşu olan Tüpraş, Koç Holding bünyesinde faaliyet gösteriyor. Fenerbahçe kulübü başkanı Ali Koç da, Koç Holding’in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı konumunda.