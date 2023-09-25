Brezilya ekiplerinden Sao Paulo tarihinde ilk!

Brezilya Serie A ekiplerinden Sao Paulo, Brezilya Kupası'nda tarihinde ilk kez şampiyon oldu.

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Brezilya ekiplerinden Sao Paulo tarihinde ilk!

Brezilya Serie A ekiplerinden Sao Paulo, Brezilya Kupası finalinde Flamengo ile karşılaştı.

Çift maç eleme sistemiyle oynanan finalin ilk maçında Sao Paulo, Flamengo'yu deplasmanda 1-0 mağlup etmişti. Rövanş mücadelesinde ise rakibiyle 1-1 berabere kalan Sao Paulo, tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.

SAO PAULO'NUN GOLÜ 45+5'İNCİ DAKİKADA GELDİ

Müsabakada Flamengo’nun golünü 45. dakikada Bruno Henrique atarken, Sao Paulo’nun golü ise 45+5. dakikada Rodrigo Nestor'dan geldi. Kırmızı-siyahlılar, böylelikle Teknik Direktör Dorival Junior yönetiminde ilk kupasını da kazanmış oldu.

Brezilya ekiplerinden Sao Paulo tarihinde ilk! - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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