Milli takımın olimpiyat rakiplerinden 6'sı belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris Olimpiyatları'nda yarışacağı 11 takımdan 6'sı elemelerde netleşti. Diğer 5 takım ise Milletler Ligi sonucu oluşacak dünya sıralamasından çıkacak.

Milli takımın olimpiyat rakiplerinden 6'sı belli oldu

Avrupa şampiyonluğunun ardından olimpiyat elemeleri için Japonya'ya giden A Milli Kadın Voleybol Takımı 7'de 7 yaparak grubunu lider tamamladı.

Paris Olimpiyatları'na katılıma hakkı elde eden milli takımla birlikte elemelerden 5 ülke daha geçti.

Sırbistan, Dominik Cumhuriyeti, Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri ve Polonya olimpiyatlara katılma hakkı kazandı.

Fransa ev sahibi ülke olduğu için doğrudan oyunlara katılacak. 12 takımın mücadele edeceği olimpiyatlara katılacak diğer 5 takım ise 2024'te oynanacak Milletler Ligi maçlarının ardından oluşacak dünya sıralamasına göre belirlenecek.

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