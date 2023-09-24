Filenin Sultanı evleniyor: Tokyo’da Olimpiyat vizesi aldı haftaya dünya evine girecek

Paris Olimpiyat biletini alan ve Türkiye'yi gururlandıran Filenin Sultanları'ndan Ayça Aykaç 5 gün sonra evleneceğini duyurdu. Aykaç, elemeler için Tokyo'da bulunuyor.

Son Güncelleme:
Filenin Sultanı evleniyor: Tokyo’da Olimpiyat vizesi aldı haftaya dünya evine girecek

Filenin Sultanları'ndan Ayça Aykaç, 29 Eylül’de antrenör Mert Altıntaş ile İzmir’de dünya evine girecek.

Olimpiyat elemeleri için Tokyo'da takım arkadaşlarıyla mücadele veren Aykaç, 5 gün sonra düğünü olduğunu duyurdu. X hesabından paylaşım yapan Aykaç, "Sporcu hayatının nasıl olduğunu merak ediyorsunuz tek cümleyle anlatıyorum. 5 gün sonra düğünüm var ve ben Tokyo’dayım…" dedi.

Aykaç'ın nişanlısı Mert Altıntaş ise "Hadi artık işin bittiyse gel . Hayırlı bir işimiz var haftaya" diyerek yanıt verdi.

Aykaç düğününe takım arkadaşlarının da katılması bekleniyor.

Filenin Sultanı evleniyor: Tokyo’da Olimpiyat vizesi aldı haftaya dünya evine girecek - Resim : 1

Etiketler
Filenin Sultanları A Milli Kadın Voleybol Takımı
Son Güncelleme:
Araştırma: Koronavirüs sadece akciğer değil beyin dahil diğer organlarda da kalıcı hasar bıraktı Araştırma: Koronavirüs sadece akciğer değil beyin dahil diğer organlarda da kalıcı hasar bıraktı
Canan Karatay söylemişti kimse inanmamıştı... En faydalı sebze meğer oymuş! Canan Karatay söylemişti kimse inanmamıştı... En faydalı sebze meğer oymuş!
Deniz kazası geçiren Ali Sabancı'dan kötü haber! Günlerdir hastanedeydi Deniz kazası geçiren Ali Sabancı'dan kötü haber! Günlerdir hastanedeydi
Örsan Öymen'den CHP Genel Merkezi'ne 'anket' önerisi Örsan Öymen'den CHP Genel Merkezi'ne 'anket' önerisi
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş borsa yatırımcısına seslendi, rakam verdi: Köşeyi dönecekler İslam Memiş rakam verdi: Köşeyi dönecekler
Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl kötü haberi verdi Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl kötü haberi verdi
Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten İstanbul için uyardı, tarih verdi: Afet boyutunda Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten İstanbul için uyardı, tarih verdi
IQ'su en yüksek burçlar belli oldu: İşte en zeki 3 burç... IQ'su en yüksek burçlar belli oldu
İstanbul depremiyle ilgili hazırlanan yasayla ilgili detaylar netleşti İstanbul depremiyle ilgili hazırlanan yasayla ilgili detaylar netleşti