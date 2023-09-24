Filenin Sultanı evleniyor: Tokyo’da Olimpiyat vizesi aldı haftaya dünya evine girecek

Filenin Sultanları'ndan Ayça Aykaç, 29 Eylül’de antrenör Mert Altıntaş ile İzmir’de dünya evine girecek.

Olimpiyat elemeleri için Tokyo'da takım arkadaşlarıyla mücadele veren Aykaç, 5 gün sonra düğünü olduğunu duyurdu. X hesabından paylaşım yapan Aykaç, "Sporcu hayatının nasıl olduğunu merak ediyorsunuz tek cümleyle anlatıyorum. 5 gün sonra düğünüm var ve ben Tokyo’dayım…" dedi.

Sporcu hayatının nasıl olduğunu merak ediyorsunuz tek cümleyle anlatıyorum. 5 gün sonra düğünüm var ve ben Tokyo’dayım… — Ayça Aykaç (@aycaykac) September 24, 2023

Aykaç'ın nişanlısı Mert Altıntaş ise "Hadi artık işin bittiyse gel . Hayırlı bir işimiz var haftaya" diyerek yanıt verdi.

Aykaç düğününe takım arkadaşlarının da katılması bekleniyor.