Filenin Sultanı evleniyor: Tokyo’da Olimpiyat vizesi aldı haftaya dünya evine girecek
Paris Olimpiyat biletini alan ve Türkiye'yi gururlandıran Filenin Sultanları'ndan Ayça Aykaç 5 gün sonra evleneceğini duyurdu. Aykaç, elemeler için Tokyo'da bulunuyor.
Filenin Sultanları'ndan Ayça Aykaç, 29 Eylül’de antrenör Mert Altıntaş ile İzmir’de dünya evine girecek.
Olimpiyat elemeleri için Tokyo'da takım arkadaşlarıyla mücadele veren Aykaç, 5 gün sonra düğünü olduğunu duyurdu. X hesabından paylaşım yapan Aykaç, "Sporcu hayatının nasıl olduğunu merak ediyorsunuz tek cümleyle anlatıyorum. 5 gün sonra düğünüm var ve ben Tokyo’dayım…" dedi.
Sporcu hayatının nasıl olduğunu merak ediyorsunuz tek cümleyle anlatıyorum. 5 gün sonra düğünüm var ve ben Tokyo’dayım…— Ayça Aykaç (@aycaykac) September 24, 2023
Aykaç'ın nişanlısı Mert Altıntaş ise "Hadi artık işin bittiyse gel . Hayırlı bir işimiz var haftaya" diyerek yanıt verdi.
Aykaç düğününe takım arkadaşlarının da katılması bekleniyor.
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