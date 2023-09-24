Araştırma: Koronavirüs sadece akciğer değil beyin dahil diğer organlarda da kalıcı hasar bıraktı

Covid-19'a yakalananların iç organlarında bozulma ihtimali akciğer için 14 kat, beyinde ise 3 kat artıyor. Kalp ve karaciğer ise daha dirençli.

Araştırma: Koronavirüs sadece akciğer değil beyin dahil diğer organlarda da kalıcı hasar bıraktı

İngiltere'de yapılan bir araştırma, corona virüsün organlara kalıcı hasar verebildiğini ortaya koydu.

Oxford Üniversitesi'nden araştırmacılar, salgının ilk döneminde hastaneye yatan 259 kişinin emar görüntüleri ile corona virüsle hiç enfekte olmamış 52 kişinin organlarını kıyasladı.

NTV’de yer alan habere göre, Covid-19 tedavisi için hastaneye yatan hastaların üçte birinin organlarında, taburcu olmalarından aylar sonra bile anomaliler saptandı.

Covid-19'a yakalananların iç organlarında bozulma ihtimali akciğer için 14 kat, beyinde ise 3 kat artıyor.

Bunun, beyin sisi ve solunum bozuklukları gibi uzun süreli semptomların nedeni olduğu değerlendiriliyor. Ayrıca beyindeki anormalliğin hafif bilişsel gerilemeye yol açtığı da belirtildi.

Kalp ve karaciğer daha dirençli
Bulguları saygın tıp dergisi Lancet'te yayınlanan çalışmaya göre, kalp ve karaciğer Covid-19'a daha dirençli.

Öte yandan uzmanlar, çalışmanın aşılama kampanyaları başlamadan önce ve henüz daha hafif seyreden omicron varyantından önce yapıldığına dikkat çekti.

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