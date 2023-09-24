Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz İstanbul ziyareti: 'Değişimciler'in adayı da karşılayanlar arasında

Değişim tartışmalarının sürdüğü ve kurultay sürecinin devam ettiği CHP'de, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz bir İstanbul ziyareti geldi. Sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı’na inen Kılıçdaroğlu’nu çok sayıda il, ilçe yöneticisi ve partili karşıladı.

Kılıçdaroğlu’nu karşılamaya gidenler arasında ‘Değişimcilerin adayı’ olduğu ve İstanbul İl Başkanlığı konusunda İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Genel Merkez'in uzlaştığı iddia edilen Özgür Çelik dikkat çekti.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, Kılıçdaroğlu bazı temaslarda bulunduktan sonra akşam saatlerinde İstanbul’dan ayrılacak. Kılıçdaroğlu'nun görüşmeleri basına kapalı şekilde yapılacak.

Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun yapacağı temasların ardından işaret edeceği adayın ise pazartesi ya da salı İstanbul İl Başkanlığı'nda açıklama yapması bekleniyor.