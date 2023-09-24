Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz İstanbul ziyareti: 'Değişimciler'in adayı da karşılayanlar arasında

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İl Kongresi öncesi İstanbul'a sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. CHP liderini karşılayanlar arasında, Kaftancıoğlu'nun yerine aday olan Özgür Çelik de vardı.

Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz İstanbul ziyareti: 'Değişimciler'in adayı da karşılayanlar arasında

Değişim tartışmalarının sürdüğü ve kurultay sürecinin devam ettiği CHP'de, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz bir İstanbul ziyareti geldi. Sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı’na inen Kılıçdaroğlu’nu çok sayıda il, ilçe yöneticisi ve partili karşıladı.

Kılıçdaroğlu’nu karşılamaya gidenler arasında ‘Değişimcilerin adayı’ olduğu ve İstanbul İl Başkanlığı konusunda İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Genel Merkez'in uzlaştığı iddia edilen Özgür Çelik dikkat çekti.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, Kılıçdaroğlu bazı temaslarda bulunduktan sonra akşam saatlerinde İstanbul’dan ayrılacak. Kılıçdaroğlu'nun görüşmeleri basına kapalı şekilde yapılacak.

Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun yapacağı temasların ardından işaret edeceği adayın ise pazartesi ya da salı İstanbul İl Başkanlığı'nda açıklama yapması bekleniyor.

Lahana sarması yaparken deneyin sarma asla sert kalmıyor ve çok iyi pişiyor Lahana sarması yaparken deneyin sarma asla sert kalmıyor ve çok iyi pişiyor
Un helvasının lezzeti 3 kat artıyor! Meğer tatlıcıların kullandığı tek ölçüymüş... Un helvasının lezzeti 3 kat artıyor! Meğer tatlıcıların kullandığı tek ölçüymüş...
120 bin Ermeni, Dağlık Karabağ'dan ayrılıyor: 'Etnik temizlikten korkuyorlar' 120 bin Ermeni, Dağlık Karabağ'dan ayrılıyor: 'Etnik temizlikten korkuyorlar'
Kaş'ta orman yangını Kaş'ta orman yangını
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş borsa yatırımcısına seslendi, rakam verdi: Köşeyi dönecekler İslam Memiş rakam verdi: Köşeyi dönecekler
Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl kötü haberi verdi Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl kötü haberi verdi
Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten İstanbul için uyardı, tarih verdi: Afet boyutunda Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten İstanbul için uyardı, tarih verdi
IQ'su en yüksek burçlar belli oldu: İşte en zeki 3 burç... IQ'su en yüksek burçlar belli oldu
İstanbul depremiyle ilgili hazırlanan yasayla ilgili detaylar netleşti İstanbul depremiyle ilgili hazırlanan yasayla ilgili detaylar netleşti