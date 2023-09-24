Ebrar Karakurt: Yıllardır hayalini kurduğumuz anların gerçek oluşuna şahit olduk

Filenin Sultanları'nın yıldızlarından Ebrar Karakurt, Olimpiyat biletini almasının ardından duygularını sosyal medya hesabından paylaştı. Karakurt, "Yıllardır hayalini kurduğumuz anların gerçek oluşuna şahit olduk" dedi.

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Ebrar Karakurt: Yıllardır hayalini kurduğumuz anların gerçek oluşuna şahit olduk

Filenin Sultanları'nın yıldız ismi Ebrar Karakurt, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Olimpiyat biletini almasının ardından duygularını sosyal medya hesabından paylaştı.

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"YILLARDIR HAYALİNİ KURDUĞUMUZ ANLARIN GERÇEK OLUŞUNA ŞAHİT OLDUK"

Bir süredir bazı siyasal İslamcıların hedef aldığı Karakurt, yıllardır kurdukları hayallerin gerçek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Nereden nasıl başlasam bilemiyorum… Yıllardır hayalini kurduğumuz anların gerçek oluşuna şahit olduk. Mükemmel bir milli takım sezonu geçirdik. Oynadığımız 31 maçın 28 ini kazanarak tarihi bir başarıya imza attık.

VNL Şampiyonu olduk, Avrupa Şampiyonu olduk. Bunlarla yetinmeyip 2024 Paris Olimpiyat Oyunlarına katılım hakkı kazandık. Tüm yaz boyu tek amacımız ay yıldızlı bayrağımızı en yukarıda dalgalandırmak, İstiklal Marşımızı başımız yukarıda gururla okumaktı. Tüm yaz omuz omuza savaştığım takım arkadaşlarıma ve teknik ekibimize teşekkürü borç bilirim.

"ATATÜRK'ÜN KIZLARI OLARAK..."

Bizleri destekleyen herkese kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Sizlerle çok daha kolaydı.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN kızları olarak Türk kadınını gururla ve onurla temsil edeceğimiz nice yazlarımız olsun. Voleybol ile kalın."

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Filenin Sultanları Ebrar Karakurt A Milli Kadın Voleybol Takımı
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