Filenin Sultanları, Belçika'yı 3-0 mağlup etti: Olimpiyatlara 7'de 7'yle gidiyoruz

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika'yı 3-0 mağlup etti ve Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri B Grubu'nu 7'de 7 yaparak lider tamamladı.

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Filenin Sultanları, Belçika'yı 3-0 mağlup etti: Olimpiyatlara 7'de 7'yle gidiyoruz

2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'ndeki son maçında Belçika ile karşılaştı. Maça iyi başlayan milli takım, ilk seti 25-14 kazandı. İkinci sette ise rakibini 25-20 mağlup eden Filenin Sultanları, setlerde durumu 2-0'a getirirken gruptaki liderliğini de bu setle garantiledi.

Son seti 25-21 kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'ni 7'de 7'yle namağlup tamamladı.

Filenin Sultanları, Belçika'yı 3-0 mağlup etti: Olimpiyatlara 7'de 7'yle gidiyoruz - Resim : 1

VİZE JAPONYA MAÇINDA GELDİ

A Milli Takım, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkını dün oynanan Japonya maçında elde etti.

Ay-yıldızlılar, Japonya'y 3-1 mağlup edip 6'da 6 yapmış ve Paris'in ev sahipliğindeki olimpiyatlara katılım hakkını elde etmişti.

GALİBİYET SERİSİ DEVAM ETTİ

Filenin Sultanları, Belçika maçıyla birlikte galibiyet serisini sürdürdü.

Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonu milli takım, bu maçın ardından galibiyet serisini 22 maça yükseltti.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı
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