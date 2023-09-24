Milli güreşçi Selçuk Can, dünya üçüncüsü oldu

Başkent Belgrad’daki organizasyonda Selçuk Can, grekoromen stil 72 kilo üçüncülük müsabakasında Bulgar Stoyan Kubatov ile karşılaştı. Rakibini 1-1’lik skorun ardından son puanla yenen Selçuk Can, dünya üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazandı.

Grekoromen stil 87 kiloda ise milli sporcu Ali Cengiz, Kazak Nursultan Tursynov’u 5-3 mağlup ederek finale yükseldi. Bu sonuçla 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na kota alan milli güreşçi, yarın finalde Macar David Losonczi ile mücadele edecek.