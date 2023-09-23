Galatasaray 2 golle kazandı

Şampiyonlar Ligi dönüşünde Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fatih Terim Stadyumu'nda RAMS Başakşehir ile karşılaştı.

Okan Buruk, Muslera, Boey, Davinson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sergio, Tete, Ziyech, Barış, Icardi 11'ini tercih etti. Başakşehir'de ikinci maçına çıkan Çağdaş Atan ise Volkan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Karzev, Berkay, Aleksic, Serdar, Dennis, Piatek'i tercih etti.

Galatasaray'da Victor Nelsson, hamile olan kız arkadaşının doğum riski nedeniyle kadroda yer almadı. Davinson Sanchez ise ilk maçına çıktı. Maça ilk 11'de başlayan Kazımcan Karataş 25. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Karataş'ın yerine Kaan Ayhan oyuna girdi.

Galatasaray ilk yarının 43. dakikasında Hakim Ziyech ile öne geçti. Ziyech'e asist yapan isim ise Tete oldu. İlk yarı konuk takımın üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarının başında Başakşehir ceza sahasında düşürülen Kerem Aktürkoğlu takımına penaltı kazandırdı. Mauro Icardi penaltı atışını gole çevirdi ve Süper Lig'de bu sezon 6. gole ulaştı. Arjantinli oyuncu ayrıca Süper Lig'de ilk 11'de çıktığı son 12 maçta ağları havalandırdı.

Başakşehir 64'te Leo Dubois ile farkı 1'e indirdi. Turuncu lacivertlilerle iki maça çıkan Fransız oyuncu 1 gol ve 1 asist yaptı.

Mücadele Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi ve puanını 13 yaptı. Sarı kırmızılılar maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Başakşehir ise 3 puanda kaldı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yenilmezlik serisini 18 maça çıkardı.