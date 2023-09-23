Fenerbahçe, Antalya deplasmanına 6 eksikle gidiyor

Trendyol Süper Lig lideri Fenerbahçe bu hafta deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-Lacivertliler maçın kadrosunu açıkladı.

Cengiz Ünder, Bartuğ Elmaz ve Emre Mor sakatlıkları sebebiyle, Miha Zajc ve Serdar Aziz ise teknik heyet kararıyla kafileye dahil edilmedi.

Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı kadrosunda şu isimler yer aldı:

Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Doğukan, Osayi-Samuel, Mert Müldür, Becao, Djiku, Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, İrfan Can Kahveci, Fred, Mert Hakan, Szymanski, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Umut Nayir.