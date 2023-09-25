Türkiye-Letonya maçı Adana'dan Konya'ya alındı
TFF, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Letonya ile oynayacağı maçın Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'na alındığını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Letonya ile oynayacağı maçın Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'na alındığını duyurdu.
Daha önce Adana'da oynanacağı açıklanan Türkiye-Letonya maçı Konya'ya alındı. A Milli Futbol Takımı'nın 15 Ekim'de 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Letonya ile oynayacağı maç Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.
TFF'den yapılan açıklamada, "A Millî Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri D Grubu'nda 15 Ekim 2023 Pazar günü Letonya ile karşılaşacağı maç Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'na alınmıştır" ifadelerine yer verildi.
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 10 puanı bulunan ay-yıldızlılar grubun ikinci sırasında yer alıyor.