Filenin Efeleri, Arjantin’e Mağlup Oldu

Filenin Efeleri, 2025 VNL'in 3. haftasındaki dördüncü maçında Arjantin'e 3-2 yenildi. Turnuvada toplamda 12 maça çıkan A Milli Takım, 3 galibiyet ve 9 mağlubiyet aldığı sezonu 10 puanla tamamladı.

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Filenin Efeleri, Arjantin’e Mağlup Oldu
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftasındaki dördüncü maçını Japonya'nın Chiba şehrinde Arjantin ile oynadı. Karşılaşmaya iyi başlayan ve ilk seti 25-18 kazanan milliler, daha sonraki iki seti 25-21 ve 25-19'luk sonuçlarla kaybetti.

Dördüncü seti 25-17 alarak setlerde durumu 2-2 yapan ay-yıldızlılar, maçı karar setine taşımayı başardı. Çekişmeli geçen bu seti 17-15 kaybeden milliler, sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

TURNUVAYI 10 PUANLA TAMAMLADI

Türkiye, Japonya ayağında 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı. ABD'ye 3-0, Brezilya'ya 3-1, Arjantin'e 3-2 mağlup olan A Milli Erkek Voleybol Takımı, Almanya'yı 3-1 yendi.

2025 FIVB Milletler Ligi'nde toplamda 12 maça çıkan A Milli Takım, 3 galibiyet ve 9 mağlubiyet aldığı sezonu 10 puanla tamamladı.

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Kaynak: AA

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Filenin Efeleri Voleybol
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