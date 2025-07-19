Filenin Efeleri Lider Brezilya'yı Deviremedi

Filenin Efeleri, VNL 3. haftasındaki üçüncü maçında turnuva lideri Brezilya'ya 3-1 yenildi. Milli takım, VNL'deki son maçında yarın Arjantin ile karşı karşıya gelecek.

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Filenin Efeleri Lider Brezilya'yı Deviremedi
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL), Japonya'nın Chiba şehrinde oynanan 3. haftasındaki üçüncü maçında lider Brezilya ile karşılaştı. İlk seti 25-22 kaybeden milli takım, ikinci sette 10-4 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve Brezilya 26-24'lük skorla durumu 2-0 yaptı.

Üçüncü sete 5-0'lık seriyle başlayan ay-yıldızlılar, bu kez üstünlüğünü setin sonuna taşıdı ve 25-22 ile durumu 2-1'e getirdi. Etkili servislerle maça ortak olmaya çalışan milli takım karşısında son seti 25-22 önde tamamlayan Brezilya, karşılaşmayı 3-1 kazandı.

3 GALİBİYET 8 MAĞLUBİYET

Türkiye, Japonya ayağında ikinci mağlubiyetini yaşadı. FIVB Milletler Ligi'nde bu sezon toplamda 11 maça çıkan A Milli Erkek Voleybol Takımı, 3 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşadı.

Lider Brezilya ise oynadığı 11 maçın sadece birini kaybetti.

Milli takım, 2025 VNL'deki son maçını yarın Arjantin ile yapacak.

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Kaynak: AA

Etiketler
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