Eşinin Doğumuna Giren Ünlü Futbolcu Bayıldı! Herkes Bunu Konuşuyor

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Hem Süper Lig’de hem de 1. Lig’de forma giyerek ismini hafızalara kazıyan, Persepolis'te forma giyen ünlü futbolcu Serdar Dursun’un eşi Yasemin Dursun doğum yaptı.

BAYILDI

İkinci çocuklarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşayan çift yaşanan bir olayla sosyal medyada gündem oldu. Serdar Dursun, eşi doğum yaptığı sırada heyecandan bayıldı.

'RAHATLADIM'

Yasemin Dursun, eşinin bayıldığı fotoğrafı Instagram hesabından paylaşarak “Ne zaman bayıldı ben rahatladım” notunu düştü.

SERDAR DURSUN KİMDİR?

Türk millî futbolcu Serdar Dursun, 19 Ekim 1991 tarihinde Almanya’nın Hamburg şehrinde dünyaya geldi. Santrfor mevkisinde görev alan Dursun, güçlü fiziği ve ceza sahasındaki etkili pozisyon alışıyla tanın

Futbola Almanya’da başlayan Serdar, Türkiye’ye transfer olduktan sonra hem Süper Lig’de hem de 1. Lig’de forma giydi. Özellikle Fenerbahçe’de gösterdiği performansla geniş bir kitle tarafından tanındı.

2024-2025 sezonu itibarıyla Serdar Dursun, İran'ın en büyük kulüplerinden biri olan Persepolis FC takımında forma giyiyor.