Fernando Santos isyan etti: 3. kez Beşiktaş'ın penaltısı verilmiyor

Al-Musrati'nin kendi kalesine attığı golle sahasında Galatasaray'a 1-0 yenilen Beşiktaş'ın teknik direktörü Santos "3. defa Beşiktaş'ın penaltısı verilmiyor. Bugün yine Cenk'in penaltı pozisyonu var" dedi.

Fernando Santos isyan etti: 3. kez Beşiktaş'ın penaltısı verilmiyor

Süper Lig'in 28. hafta maçında Beşiktaş Dolmabahçe'de ağırladığı Galatasaray'a 1-0 yenildi.

Derbinin 2. dakikasında Al-Musrati'nin ters kafa vuruşuyla 3 puanı alan sarı-kırmızılılar liderlik koltuğunu Fenerbahçe'den geri aldı.

İç sahada ilk mağlubiyetini alan Beşiktaş teknik direktörü Fernando Santos, maçın ardından yaptığı açıklamada hakem kararlarına tepki gösterdi.

"Maça 1-0 geride başladık. Erken bir gol yedik. İşler kolay olmuyor böyle goller yiyince. Bazı fırsatlar yakaladık sonrasında. İkinci yarıda rakibimize alan vermemeye çalıştık. 3-4 net pozisyonumuz vardı. Taraftarımız mutlu değil, ben mutlu değilim. Çok fazla denedik ama olmadı" diyen Santos şöyle devam etti: "3. kez Beşiktaş'ın penaltısı verilmiyor. Adana Demirspor ve Sivasspor maçında da verilmemişti. Bugün Cenk'in yine bir penaltı pozisyonu var. Colley'in kırmızı kartı da çok şüpheli. Cenk'in penaltısı daha netti ama VAR çağırmadı. Cenk'in pozisyonu kesinlikle penaltı. Bu konularda bahane üretmeyi sevmiyorum ama hakkımızın yenmesini istemiyorum."

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