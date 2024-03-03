Dev derbi öncesi Dolmabahçe karıştı: Beşiktaş ve Galatasaray taraftarlarına polis müdahalesi

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin başlamasına saatler kala taraftarlar arasında kavga yaşandı.

Karşılaşmanın yapılacağı Tüpraş Stadyumu’na inen Galatasaray taraftarı, stadyum girişinde Beşiktaş taraftarları ile atışma yaşadı.

Polis ekiplerinin kavgayı önlemek için bariyer koymasına rağmen Beşiktaş taraftarlarının Galatasaray taraftarlarına karşı sözler söylemesinden ardından bazı Galatasaray taraftarları bariyerleri aştı.

Stadyum çevresinde bulunan çevik kuvvet ekipleriyle, TOMA'lar, taraftarların arasında girerek olayın büyümesini engelledi.

Beşiktaş taraftarları daha sonrada bölgeden uzaklaştırıldı ve tansiyon dindi. Sarı kırmızılı taraftarlar ise yavaş yavaş stada alındı.

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA KRİTİK MAÇ

Dev derbi, Tüpraş Stadı'nda bugün saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. VAR hakemi olarak Koray Gençerler görev alacak.

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı sebebiyle maçın skoru merakla bekleniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem