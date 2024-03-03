Özbek-Kurum samimiyetinin akıllara getirdiği satış: Galatasaray, Emlak Konut'a ait araziyi satın almıştı

GERÇEK GÜNDEM-Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, Cumhur İttifakı'nın İBB Adayı Murat Kurum ile olan yakınlığı tepki çekiyor.

Daha önce Kurum için “Sayın bakanımın ben İstanbul’a bakış açısını ben çok iyi biliyorum. Gerek Emlak Konut’taki gerekse bakan olduktan sonraki görev çerçevesinde bunları konuşmak tartışmak fırsatımız oldu. Şahsi kanaatim, sayın bakanın İstanbul için bir şans olduğu… Faaliyetlerini özellikle İstanbul’un ihtiyaçları çerçevesinde sürdüreceğinden son derece eminim” diyen Özbek, dün de Kurum ile samimi bir poz vermişti.

Özbek'in Kurum ile denk geldiği bir programda, Murat Kurum'un Galatasaray Başkanı'nın yanaklarını okşaması olayına, Sarı kırmızılı taraftarlar dahil birçok kişi eleştiriyle yaklaşmıştı.

41 DÖNÜMLÜK ARSA SATIŞI

İkilinin yakınlığı gözler önündeyken akıllara Galatasaray'ın Emlak Konut'tan aldığı, Florya'da bulunan 41 dönümlük arsa geldi.

Geçtiğimiz yıl satışı yapılan araziyle ilgili Emlak Konut, 1 milyar 171 milyon 800 bin TL’lik satışı KAP'a(Kamu Aydınlatma Platformu), şu sözlerle bildirmişti:

“Şirketimiz mülkiyetindeki; İstanbul ili, Bakırköy ilçesi, Florya Mahallesi'nde yer alan 292/220 Ada/Parsel sayılı taşınmaz KDV dahil 1.171.800.000 TL bedelle satılmıştır.”

Söz konusu alanın 21 dönümlük kısmı, Galatasaray'ın elinde bulunuyordu.

'BENİM VE ERDEN TİMUR KARDEŞİMİN TEMİNAT OLARAK İMZALARINI İSTEDİLER'

Galatasaray'ın geçtiğimiz yıl yapılan mali kongresinde söz alan Başkan Özbek, Kemerburgaz ve Florya arsalarının satışıyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Florya'daki araziyi alırken, kredi verecek bankaya, '18 aylık süre zarfında Mecidiyeköy'deki rezidansta yapılacak satışlarla öderiz.' dedik. Benim ve Erden Timur kardeşimin teminat olarak imzalarını istediler. Zerre düşünmedik, ikimiz de bu imzayı verdik. Geçen hafta buradan yapılan satışların nakit kısmından 898 milyon lira, Florya arazisinin satın alınması için kullanılan kredinin karşılığı olarak ödendi. Kalanı da kasamızdan tamamlayarak, Florya arazi için aldığımız 1 milyar 85 milyon liralık kredinin tamamını geçen hafta ödedik. Mecidiyeköy projesinde mevcut satışlar sonrasında 486 milyon lira çek ve senet kasamızda var. Burada ayrıca satışı tamamlanmamış 62 bağımsız bölüm var. Buradan 898 milyon lira ödeme yapıldı. 846 milyon liralık da elimizde satılabilecek mevcut dairemiz var. Bu projeden 1,5 milyar liralık hasılat bekliyorduk. Değişen durumlar çerçevesinde buradan beklentimiz 2 milyar lira civarına gelmiştir. Kemerburgaz, futbolun yeni beşiği. Kemerburgaz, yaklaşık 130 dönüm üzerine kurulu geniş bir alana sahip. Bu projenin inşaatını en kısa zamanda bitirmeyi hedefliyoruz ve bu konuda oldukça kararlıyız. Şu anda Florya'daki yerleşkemiz toplam 4 bin 500 metrekare. Fakat Kemerburgaz'da birinci faz olarak planladığımız alan toplam 14 bin 500 metrekare. Kısa süre içerisinde buraya taşınmayı planlıyoruz. Kemerburgaz projesinde toplamda 6 futbol sahası olacak. Başlangıçta ilk 2 sahayı hizmete sunmayı planlıyoruz. Florya arazi toplam 62 dönüm. Bunun 40 dönümünü Emlak Konut'tan aldık. Parası ödendi, tapusu kasamızda. Florya tesislerimiz, değişen futbol ekonomisinden dolayı Galatasaray'a yakışmıyordu. Ayrıca Florya arazisi, zaten rezidans bölgesi içinde kalmış bir arazi. Ekonomik getirisi var. Bu ekonomiyi ortaya çıkaracak bir proje yapmak lazımdı. Projesi hazır. Ruhsatını alıp, Kemerburgaz'a taşındıktan sonra inşaata başlayacağız. Buranın getirisi çok önemli. Galatasaray'ın önümüzdeki 25 yılını dizayn edecek bir getirisi var. Bu arsanın getirisiyle bir fon oluşturmak istiyoruz. Bu fon, önümüzdeki dönemlerde Galatasaray'ı yönetecek arkadaşlara büyük kolaylık sağlayacak diye düşünüyorum."

2018 YILINDAKİ İHALE

Florya'daki arazi için 2018 yılında Emlak Konut tarafından gerçekleştirilen ihale, Öz Er-Ka İnşaat tarafından toplam 2 milyar 250 milyon TL bedelle kazanılmıştı.

Söz konusu ihalenin imza törenine dönemim Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, Öz Er-Ka İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Eşref Keleş ve Galatasaray Spor Kulübü Gayrimenkul Geliştirme AŞ Genel Müdürü Mehmet Akif Şener katılım göstermişti.

Kurum açılışta, Galatasaray Spor Kulübü'nün Florya arsası için imzaları attıklarını aktararak, "Böylesi değerli bir arazinin ihalesini başarıyla gerçekleştirmiş olmamız, ülkemize ve sektörümüze olan inancın bir göstergesidir. Bugün atılan imzaların ülkemize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum" sözlerini sarf etmişti.

2016'DA BAŞLAYAN ORTAKLIK

Dursun Özbek, Galatasaray'daki ilk başkanlık döneminde Emlak Konut ile bir proje gerçekleştirmişti.

Özbek, Riva ve Florya'da bulunan tesislerini içeren araziyi kapsayan protokol için, şu sözleri dile getirmişti:

"Galatasaray'ın içinde bulunduğu sıkıntıdan kurtulması, mevcut gayrimenkullerin değerlendirilmesine bağlı. 29 Haziran'da Emlak Konut ile bir proje geliştirme protokolü yaptık. En önemli asetimiz Riva'daki 1 milyon metrekare üzerinde olan konut imarlı arsamız. 40 sene bu arsa için bir şey yapılmadı. Önce imarı yoktu. Sayın Adnan Polat 2010 yılında bazı çalışmalar yapmış ve arsaya konut yapma iznini almış. Anıtlar Kurulu'ndan izin alınmış. 6-7 trilyon imar ücreti ödenmiş. 2010'da Sayın Adnan Polat Yönetimi ihaleye çıkmış. O gün itibariyle 12'ye yakın firmadan teklif istenmiş. 12 firmadan ancak 2 firma bu teklife cevap vermiş. Ünal Aysal döneminde görüşmeler sonuç vermemiştir. Biz de 2015'den geldik ve sonrasında kulübün çıkışının çok net olarak Riva'da olduğunu gördüm. Florya'daki Metin Oktay Tesisleri hem altyapı, hem A takımımız için yeterli değil. Tesisi Riva'ya taşımak için proje geliştiriyoruz. Florya'dan Arena'ya gelmek 1,5 saat sürüyor. Riva'dan daha kolay. Yeni proje ile kapalı alan kullanımı 240 bin m2'den 330 bin m2'ye çıkardık. Ayrıca ticari alanlar ekledik. Proje Galatasaray'a en büyük faydayı sağlamak üzere hazır hale geldi. Amacım bizden önceki yönetimlerinde sağladıkları bazı imkanları maksimum derecede değerlendirmek üzere çalışmak. Emlak Konut ile yaptığımız protokol bir proje geliştirmesi ve projeden elde edilecek hasılatın paylaşılmasıdır. 330 bin m2 üzerinden hesap yaparsak eğer 2 bin 300 dolardan m2'si satılsa 2,5 milyar dolar hasılat çıkıyor. İnşaat maliyeti 357 milyon TL maliyet çıkıyor. Hasılat payından düşülse eğer Emlak Konut ile aramızdaki paylaşım oranımız yüzde 80'e 20 olacak. Burada bizim payımıza minimum 330 milyon dolar gelir kalacak. Bu proje eğer geç kalmaz ise 4-5 yılda bitebilir. Satılabilir arsa oranını artırmak için çalışmalar da daha yapılabilir. Florya'da 3 parsel bölge var. Bir tanesi bizim tapulu 22 bin 200 m2 bir arsa. 80 dönümlük Florya'daki tesiste nizamı olarak kullanabildiğimiz 2 tane sahamız var. Florya'nın şu andaki yapısı yeterli değil. İlla ki Galatasaray'ın tesisini başka bir yerde geliştirmek zorunluluğu var. Şehrin merkezinde kalan bir arsanın bu şekilde kullanılması gereksiz bir lüks. Bu arazinin de gayrimenkul satışı ve paylaşımı ile 530 milyonu Galatasaray'a kalacak. Emlak Konut ile yapacağımız görüşmeleri yönetime ışık tutması açısından oluşturmayı hedeflediğimiz komisyon çok önemli. Bunları genel kurula getireceğiz ve genel kurul onaylarsa yapacağız. Diyelim geliştirdin ve bu parayı ne yapacaksın. Kulübün mali yapısı ortada ilk yapacağımız şey bankalara olan borcu kapamak. Senede 120 milyon TL. faiz ödüyoruz. Her 5 sene de bir Riva'yı, Florya'yı yiyoruz. Önceliğimiz banka borçlarını kapamak. Ayrıca büyük bir arazi alıp, Galatasaray'a geleceğe dönük yatırıma dönüştürmek amacındayız. Mecidiyeköy'deki otel ve Hasnun Galip'teki bina gibi gelir getirici projeye dönüştürmeyi planlıyoruz. En önemlisi bir spor kulübü olarak Galatasaray'ı 111 yılda geldiği yerden daha iyi bir yere götürmek için finansman kaynağını da buradan kullanacağız. Esasında faiz yükünü bertaraf ettiğimizde gelirlerimiz en yüksek manada mücadele etmesine yetecek düzeyde. Florya'da 80 dönümlük arsada haklarımız var. Yeşil olarak bırakılması gereken alanlar var. Bugünkü kadar olmasa da küçük bir tesis kalmasını tasarlıyorum. Bunları süratle yapmamız gereği var. Keşke 5 sene 10 sene önce başlasa idi bugün daha rahat bir pozisyonda idik. Bu proje ancak 4-5 yılda ekonomik anlamda da gerçekleşebilir."

Kaynak: Gerçek Gündem