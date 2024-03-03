Tribünden "Seçil Erzan" sloganları atıldı; Arda Turan, taraftara küfür etti, üzerine yürüdü
Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan, Bodrumspor taraftarının ‘Seçil Erzan’ tezahüratına sinirlenerek tribünlere küfür etti, taraftarların üzerine yürüdü.
Yüksek kar vaadiyle aralarında ünlü futbolcuların da olduğu çok sayıda kişiyi dolandıran Seçil Erzan'a yüklü miktarda para kaptırdığı ortaya çıkan Arda Turan, tribünlerden atılan sloganlara sinirlendi.
Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, rakip takımın taraftarlarının yayına giderek küfür etti.
Taraftarların 'seçil Erzan' tezahüratlarına sinirlenen Arda Turan, “Ne Seçil Erzan'mış, anasını ..., utanmıyorlar ya” diyerek tribündeki taraftarların üzerine yürüdü.
Turan’ın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.