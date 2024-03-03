Tribünden "Seçil Erzan" sloganları atıldı; Arda Turan, taraftara küfür etti, üzerine yürüdü

Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan, Bodrumspor taraftarının ‘Seçil Erzan’ tezahüratına sinirlenerek tribünlere küfür etti, taraftarların üzerine yürüdü.

Yüksek kar vaadiyle aralarında ünlü futbolcuların da olduğu çok sayıda kişiyi dolandıran Seçil Erzan'a yüklü miktarda para kaptırdığı ortaya çıkan Arda Turan, tribünlerden atılan sloganlara sinirlendi.

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, rakip takımın taraftarlarının yayına giderek küfür etti.

Taraftarların 'seçil Erzan' tezahüratlarına sinirlenen Arda Turan, “Ne Seçil Erzan'mış, anasını ..., utanmıyorlar ya” diyerek tribündeki taraftarların üzerine yürüdü.

Turan’ın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Etiketler
Arda Turan Seçil Erzan
Emekliler için çok uygun! Türkiye'nin en mutlu 3 şehri belli oldu Emekliler için çok uygun! Türkiye'nin en mutlu 3 şehri belli oldu
Galatasaraylılar dahi bu kareden utandı! "Sayın Bakan İstanbul için şans" demişti: Dursun Özbek şimdi de Murat Kurum'a yanaklarını okşattı "Sayın Bakan İstanbul için şans" demişti: Özbek şimdi de Kurum'a yanaklarını okşattı
Çamaşır suyundan daha etkiliymiş! 1 kaşığı klozeti kir ve lekelerden arındırıyor Çamaşır suyundan daha etkiliymiş! 1 kaşığı klozeti kir ve lekelerden arındırıyor
Özbek-Kurum samimiyetinin akıllara getirdiği satış: Galatasaray, Emlak Konut'a ait araziyi satın almıştı Özbek-Kurum samimiyetinin akıllara getirdiği satış: Galatasaray, Emlak Konut'a ait araziyi almıştı
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın en iyi 100 tatlısı açıklandı: Türkiye'den 7 lezzet listede Dünyanın en iyi 100 tatlısı açıklandı
Anket: Bu pazar seçim olsa hangi parti, yüzde kaç oy alır? Bu pazar seçim olsa hangi parti, yüzde kaç oy alır?
Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı
Rıdvan Dilmen ve Google'ın yapay zekasından ortak tahmin: İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin sonucu Rıdvan Dilmen ve Google'ın yapay zekasından ortak tahmin
Acun Ilıcalı, yarışmaya yemek sipariş eden yarışmacıyı açıkladı: "Organize yiyecek ihlali" Acun Ilıcalı, yarışmaya yemek sipariş eden yarışmacıyı açıkladı