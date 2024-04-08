Fenerbahçe'yi Olympiakos maçı öncesi sevindirecek haber

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos ile karşılaşacak.

11 Nisan Perşembe günü Olympiakos deplasmanına çıkacak Fenerbahçe'ye müjdeli haberler geldi.

NTV Spor, sakatlıkları bulunan Fred ve İsmail Yüksek'in takımla birlikte çalışmalara başladığını aktardı.

FENERBAHÇE'DE AYRICA SAKATLIĞI BULUNAN İSİMLERİN SON DURUMU

Bireysel çalışan Joshua King'in ise cuma günü takımla çalışmasının planlandığı kaydedildi.

Michy Batshuayi ve Son maçta ağrısı olan Alexander Djiku'nun da bugün koşulara başladığı belirtildi.