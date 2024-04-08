Kulüplerden TFF'ye karşı hamle: Seçimin erkene alınması için imza toplamaya başladılar

Süper Lig kulüplerinin, TFF'nin seçim kararı almasının ardından seçimin daha erkene alınması için noter onaylı imza toplamaya başladığı kaydedildi.

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Kulüplerden TFF'ye karşı hamle: Seçimin erkene alınması için imza toplamaya başladılar

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 18 Temmuz'da seçime gidileceğini açıklamıştı.

Trendyol Süper Lig kulüpleri, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için noter onaylı imza toplamaya başladı.

Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki ofisinde bir araya kulüp temsilcileri, noter onaylı imzalarını veriyor.

Bazı kulüp temsilcilerinin de imzalarını bulundukları kentlerden verecekleri bildirildi.

Delegelerin yüzde 40'ının noterden imzasının toplanması halinde TFF Yönetim Kurulunun statüye göre bir ay içinde olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi gerekiyor.

Federasyonun seçime gitmemesi durumunda oy kullanan delegelerin konuyu FIFA'ya taşıma hakları bulunuyor.

Kaynak: AA

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Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig Mehmet Büyükekşi
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