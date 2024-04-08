Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe Opet arasındaki final serisi yarın başlıyor

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe Opet arasında oynanacak play-off final serisi yarın başlayacak.

Son Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe Opet arasındaki final serisi yarın başlıyor

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisi ilk maçında, Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe Opet yarın karşı karşıya gelecek.

İstanbul'daki Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak.

Üç galibiyete ulaşan takım, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'ni şampiyon tamamlayacak.

Kaynak: AA

Etiketler
Fenerbahçe Eczacıbaşı
Son Güncelleme:
İzmir'in gözyaşları; Altay 2. Lig’de İzmir'in gözyaşları; Altay 2. Lig’de
Yalı Çapkını dizisinden üzücü haber; Ekrana veda edeceği tarih Yalı Çapkını dizisinden üzücü haber; Ekrana veda edeceği tarih
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten önemli açıklamalar: Dünyaya rezil olduk Dünyaya rezil olduk
Domates ve salatalıktaki büyük tehlike! Hiç dikkat etmemiş hep birlikte tüketmiştik Domates ve salatalıktaki büyük tehlike! Hiç dikkat etmemiş hep birlikte tüketmiştik
ÇOK OKUNANLAR
Sabah gazetesi Erdoğan'ı terk etti Yandaş basında şok manşet...
Mehmet Şimşek'in danışmanı istedi, Habertürk işten çıkardı: Tanınmış gazeteci apar topar gönderildi! Şimşek'in danışmanı istedi, Habertürk işten çıkardı
AKP'den 22 il için rapor hazırlığı; Erdoğan'dan 4 il için özel çalışma talimatı Erdoğan'dan 4 il için özel çalışma talimatı
AKP'li Metiner'den geri vites: Önce sövdü sonra da özür diledi Önce sövdü sonra da özür diledi
Özgür Özel, seçimin ardından ikinci kez ameliyat oldu Özgür Özel, seçimin ardından ikinci kez ameliyat oldu