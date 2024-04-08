Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe Opet arasındaki final serisi yarın başlıyor
Vodafone Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe Opet arasında oynanacak play-off final serisi yarın başlayacak.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisi ilk maçında, Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe Opet yarın karşı karşıya gelecek.
İstanbul'daki Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak.
Üç galibiyete ulaşan takım, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'ni şampiyon tamamlayacak.
Kaynak: AA
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